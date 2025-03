Wer sich in Heldburg mit Lebensmitteln versorgen will, hat bislang keine große Auswahl. Neben einem Discounter, einem kleinen Supermarkt und einer Metzgereifiliale hat Heldburgs Stadtgebiet nicht viel zu bieten. Noch in diesem Jahr wird sich das ändern. Mit dem neuen Edeka-Markt am Rainbrünnlein entsteht ein großer Supermarkt mit Metzgertheke und einem Bäcker mit Café. Der Vollsortimenter, der vom niedersächsischen Planungsbüro Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH geplant wurde und von der sächsischen Funk Bauunternehmung GmbH gebaut wird, soll noch vor Ende des Jahres öffnen und die Nahversorgung im Heldburger Unterland verbessern. „Wir sind nach den guten Erfahrungen sowohl mit dem Projektentwickler als auch mit der beauftragten Baufirma sicher, dass die Eröffnung noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft erfolgen kann“, teilt Jörg Junghanns, Regionalleiter von der Edeka-Gruppe, mit.