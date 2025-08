Schultüte in Minecraft-Optik

Renner in diesem Jahr sei eine Tüte in Pixelgrafik mit dem Titel "Block Game", erklärt Zuckertüten-Hersteller Lukas Roth. Das Motiv erinnert an das Computerspiel Minecraft, das dieses Jahr auch mit einem Film viele Menschen in die Kinos gelockt hat. Die Nachfrage sei so groß, dass die Tüte zeitweise ausverkauft gewesen sei, sagt Roth. Auch der neue "Jurassic World"-Film habe das Interesse an Dinosaurier-Motiven neu befeuert, ergänzt Designerin Beck.