Die Erinnerungen an die Jahre 1989/90 sind Elisabeth Holland-Cunz noch sehr präsent. „Es ist, es wäre es gestern gewesen. Es war eine ganz aufregende und spannende Zeit“, blickt die Zella-Mehliserin am Freitag, im Rahmen der Gedenkveranstaltung der Freien Wähler anlässlich des Tages der Deutschen Einheit, zurück. Dass die Unzufriedenheit der Bürger, Kritik am bestehenden System nicht frei und laut äußern zu können, in einer Massenbewegung endete, die schließlich die Machthabenden zu Fall brachte, habe sie lange nicht glauben können.