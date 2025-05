Hans-Dieter Ludwig (Wohlmuthausen) und Holger Hörnlein (Bettenhausen) sind nun Radwegewarte für die Einheitsgemeinde Rhönblick. Bei der Sitzung des Gemeinderates in Seeba nutzte Bürgermeister Christoph Friedrich die Gelegenheit, die Ehrenamtler zu ernennen. Die Gemeinde hatte die Funktion des Radwegewartes ausgeschrieben und laut Friedrich mehrere Interessenten gefunden. Der zuständige Ausschuss des Gemeinderates hatte sich am Ende für zwei „Amtsinhaber“ entschieden. Hans-Dieter Ludwig sei jemand, der schon sehr aktiv am Aufbau des Radwanderwegenetzes in der Einheitsgemeinde mitgewirkt habe – er bringe viel Erfahrung mit, hieß es, und werde Hörnlein gewiss den „Generationenübergang“ bei diesem Thema leicht machen. Erwartet wird von den beiden Ehrenamtlern – sie bekommen eine Entschädigung von 50 Euro im Monat – dass sie „zur Erhaltung, weiteren Entwicklung und Netzwerkarbeit des überörtlichen Radwegenetzes beitragen“, heißt es auf der Urkunde. Zusammenarbeit mit dem Landkreis sei dabei wichtig.