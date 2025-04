Die Vorbereitungen für das Fest „35 Jahre Grenzenlos“ anlässlich der sich jährenden deutschen Einheit am 3. und 4. Oktober in Ummerstadt laufen auf Hochtouren. Die Planungen seien zwar „noch nicht bis ins letzte Detail gediehen, es sind aber fünf Monate Zeit“, sagte Hildburghausens gastgebender Landrat Sven Gregor am Mittwoch in Thüringens kleinster Stadt, die 462 Einwohner zählt.