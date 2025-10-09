Manchmal führt der Zufall Regie. Und am gerade verstrichenen 3. Oktober schenkte er dem Landkreis Hildburghausen ein Fest, das es zwischen Sonneberg, Coburg, Hildburghausen und Hassberge nur alle fünf Jahre gibt: Corona ließ das grenzübergreifend gefeierte Erinnerungs- und Freudenfest an die Deutsche Einheit vor mittlerweile 35 Jahren 2020 ohnehin ins Wasser fallen. Nach zehn Jahren Pause war also Hildburghausen zufällig dran, zum 40. Jahrestag darf der Landkreis Coburg sein organisatorisches Talent zeigen.