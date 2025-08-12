Alle fünf Jahre wird im Ilm-Kreis der Tag der Deutschen Einheit mit einem großen Fest gefeiert. Ilmenau und Arnstadt wechseln sich beim Ausrichten ab. In diesem Jahr ist Ilmenau Gastgeber. Bei der Vorstellung der ersten Pläne zeichnete sich schon vor gut zwei Monaten ab, dass die Besucher ein echtes Knallbonbon erwarten wird. Nun stellte Katarina Griesbach, im städtischen Organisationsteam federführend für die Ausgestaltung, im Kultur- und Sportausschuss weitere Details zum Ablauf vor.