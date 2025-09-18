In zwei Wochen ist es so weit. Die Landkreise Coburg, Haßberge, Hildburghausen und Sonneberg sowie die Stadt Coburg feiern am 3. und 4. Oktober in Ummerstadt gemeinsam 35 Jahre Deutsche Einheit. Veranstalter des Festes ist der Landkreis Hildburghausen. Geplant ist ein vielfältiges Programm mit Musik, dem grenzenlosen Markt, zahlreichen Begegnungsmöglichkeiten und einem besonderen Höhepunkt: der Festrede des ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein (CSU).