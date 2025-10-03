35 Jahre Deutsche Einheit – das war am Freitag Anlass für einen Empfang im Schmalkalder Rathaus. Zu Besuch war einmal mehr eine Delegation aus der Partnerstadt Recklinghausen – „wie immer“, zum Tag der Deutschen Einheit, erwähnte Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski lobend in seiner Ansprache. Wie schon oft zählte auch Bürgermeister Christoph Tesche zur Delegation aus dem Ruhrgebiet. Auch wenn er nur noch bis Ende des Monats im Amt ist – der CDU-Mann war zur Kommunalwahl nicht noch einmal angetreten – so packte er noch einmal seine Bürgermeisterkette ein und reiste zum Einheitstag in die Thüringer Partnerstadt.