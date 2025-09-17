Ein Bürgerfest wird es am 3. Oktober rund um die Ilmenauer Festhalle geben: Die Stadt Ilmenau ist in diesem Jahr Ausrichter der zentralen Einheitsfeier im Ilm-Kreis. Diese wird nur noch alle fünf Jahre als Bürgerfest im Wechsel unter den Städten Arnstadt, Ilmenau und dem Landkreis ausgetragen. Am 3. Oktober jährt sich bereits zum 35. Mal der Tag der Deutschen Einheit – eines der wichtigsten Ereignisse der jüngeren deutschen Geschichte. Dieser Tag erinnert an die deutsche Wiedervereinigung und ist damit ein Tag des Rückblicks und des Austausches über das Erreichte.