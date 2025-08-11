Immer wieder in letzter Zeit war Einhausens Bürgermeister Lothar Ritzmann von Einwohnern darauf angesprochen worden, auf dem Friedhof, dessen Trägerschaft die Gemeinde innehat, eine weitere Bestattungsform einzuführen. Speziell ging es hier um die sogenannte „amerikanische Bestattung“: Bedeutet, ein aufrecht stehender Grabstein markiert die letzte Ruhestätte eines Verstorbenen, darauf festgehalten Name, Geburts- und Todestag.