Am letzten Oktober-Wochenende feierten die Einhäuser zünftig ihre Burschenkirmes – so ist es seit langem Brauch in der kleinen Werra-und Hasel-Gemeinde. Traditionell startete die Einhäuser Kirmes am Freitagabend im Gasthaus „Zur Sonne“ mit dem „antrinken“ des Festes, dem Schlachtruf „14, 15, Kärmes“ und einem zünftigem Blutkuchenessen, wie es sich gehört. Denn die gestandenen Mitglieder der Kirmesgesellschaft brachten schließlich zum einen einen guten Hunger mit und mussten sich zum anderen für die noch anstehenden Feierlichkeiten gebührend im Voraus stärken. Im Anschluss konnte jeder, der wollte, noch etwas im Bürgerhaus bis in die frühen Morgenstunden hinein weiterfeiern. DJ Axel gab dabei alles und das kam sehr gut bei den Kirmesbesuchern an.