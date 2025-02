Lachen, Gesang und feinste Tanzdarbietungen – so präsentierte sich der diesjährige Fasching in Einhausen. So lud der Einhäuser Carneval Club (ECC) jüngst zum Büttenabend und am Tag darauf zum Kinderfasching ein. Im vollen Saal des Bürgerhauses zeigten zahlreiche Akteure aus der kleinen Werratalgemeinde, was sie in Sachen Karneval drauf hatten. Und das war nicht wenig. So sahen es jedenfalls die zahlreich erschienenen Einwohner und Gäste aus umliegenden Orten, die sich auf einen schönen Abend freuten und dabei auch nicht enttäuscht wurden.