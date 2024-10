Prüfaktion in der EU

Der Zoll hatte am 17. Oktober in Thüringen und Südwestsachsen nach eigenen Angaben 441 Arbeitnehmer in 115 Betrieben, Geschäften und auf Baustellen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Die Kontrollen des Zolls waren Teil einer grenzüberschreitenden Prüfaktion in der Europäischen Union.