Was seine Hüfte schon alles miterlebt hat, wohin seine Gelenke den ehemaligen Profifußballer überall hingetragen haben, da könnte Norbert „Nobby“ Dickel vermutlich ein ganzes Buch drüber schreiben. Jetzt beginnt allerdings ein neues Kapitel. Denn die Hüfte, mit der der BVB-Liebling einst über das Grün der Fußballplätze stiefelte, ist nicht mehr dieselbe. Vor wenigen Tagen ließ sich Dickel im Marienstift Arnstadt ein künstliches Hüftgelenk einsetzen.