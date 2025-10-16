Es war vor nunmehr 70 Jahren, als insgesamt 40 Mädchen und Jungen der Klasse 1 c, bei der Klassenlehrerin Frau Fetzer, in Ilmenaus damaliger Karl-Liebknecht-Schule eingeschult wurden (heute: Goethe-Gymnasium, Haus 2). In den Parallelklassen 1a, 1b und 1d drückten ebenso viele Kinder die Schulbank. Nach zehn Jahren Schulzeit verabschiedete dann Klassenlehrer Herbert Aschenbach seine auf zwei Dutzend Schüler geschrumpfte Klasse aus der Polytechnischen Oberschule (POS) mit dem „Abschlusszeugnis der mittleren Reife“. Nun wurden beide Jubiläen im Oktoberfestzelt auf der „Schorte Wiesn“ würdig begangen. Jeder erhielt auch nochmals eine Zuckertüte – freilich in weitaus kleinerem Format als das Original vor 70 Jahren.