Eingeschlossen im Karneval: Polizei sucht „Ausbrecher“ von Simson in Suhl

Ikalla Suhl Karneval Für die Weiber ziehen sich die Burschen aus

Wenn in der Simson-Fabrik die Frauen kreischen, dann feiert der Suhler Karnevalsverein Ikalla die Weiberfastnacht. In diesem Jahr gab es noch einen ernst gemeinten Fahndungsaufruf. Wer war dabei? Alles in der Bildergalerie.