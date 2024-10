Eingeschleppte Tiere Europäischer Skorpion: Klein, harmlos, bald hier verbreitet?

München (dpa/lby) - Skorpione gibt es in Deutschland in freier Natur eigentlich nicht. Doch immer wieder entdecken Menschen Exemplare in Bayern. Dabei handele es sich um Europäische Skorpione, die eigentlich hauptsächlich in Südeuropa lebten, erläutert die Expertin Jennifer Vogl von der Reptilienauffangstation in München. Diese reisten oft unbemerkt im Reisegepäck von Urlaubern mit nach Bayern, wo diese manchmal Monate in der Umgebung überleben könnten. Im Zuge der Klimaerwärmung könnten sich diese sogar über Südeuropa hinaus ausbreiten, schätzt Vogl. Ein Grund für Panik ist das aber nicht.