Würzburg (dpa/lby) - Der Tropenmediziner August Stich warnt vor Panikmache nach den Malaria-Todesfällen im Umfeld des Frankfurter Flughafens – allerdings sollten die Behörden wachsam sein. Der Klimawandel, die Globalisierung und der zunehmende internationale Reiseverkehr dürften für einen Anstieg der Malaria-Fälle auch in Deutschland sorgen, wenn auch auf einem niedrigen Niveau. "Man muss die Kirche im Dorf lassen", sagt der Schwerpunktleiter für Infektiologie und Tropenmedizin am Universitätsklinikum Würzburg.