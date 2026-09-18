Müssen sich Anwohner von Flughäfen in Bayern Sorgen machen?

Nein, sagt Stich. "Es ist nach wie vor sehr, sehr, sehr, sehr selten." Malaria in Deutschland zu bekommen, ohne zuvor in einem Malaria-Gebiet gewesen zu sein, sei sehr unwahrscheinlich. Dennoch sollten die Behörden das Phänomen kennen und ernsthaft zur Kenntnis nehmen, "aber es ist überhaupt kein Grund zur Panik oder zu einer Katastrophenstimmung". Verständlicherweise fühlten sich Menschen im Umfeld von Flughäfen nach den Todesfällen in Hessen nun verunsichert.