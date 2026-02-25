Lindau - Weil er seinen Sportwagen nicht zur Einfuhr in die EU angemeldet hatte, hat ein 56-jähriger Autofahrer 23.000 Euro Gebühren zahlen müssen. Wie der Zoll mitteilte, wurde der Fahrer des Aston Martin Vantage V8 auf der Autobahn 96 nahe Lindau kontrolliert. Der Mann aus dem Vereinigten Königreich gab am Montag an, das in der Schweiz zugelassene Auto für einen Umzug nach Tschechien und somit in die EU bringen zu wollen.