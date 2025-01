Bannon machte in den vergangenen Tagen in seinem Podcast "War Room" und in zwei Interviews deutlich, dass er nichts gegen die millionenschwere Unterstützung Musks für Trump habe und er auf ähnliche Unterstützung für ultrarechte Bewegungen in Europa hoffe. Zugleich brachte er unmissverständlich zum Ausdruck, was daraus seiner Meinung nach nicht folgen sollte: zu viel Einfluss Musks auf die neue US-Regierung.