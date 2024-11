Einfach Zuschlagen Freiraum für den Frust: Warum man in Wuträumen prügeln will

Das Konzept ist nicht neu, ursprünglich soll es aus Japan stammen und auch in Deutschland gibt es schon ein paar Einrichtungen. Aber Jaresch ist noch relativ neu am Markt, seit Mitte 2023 - und sieht sich als Teil eines Trends. Anfang 2023 habe er einen Spielfilm gesehen, in dem ein Hotelzimmer zerstört worden sei. Das setzte eine Gedankenkette in Gang. "Ich hab' gedacht: Das ist vielleicht eine Idee, da ja Wut und Aggression in unserer Gesellschaft immer größer werden", sagt Jaresch. Er hatte das Gefühl, dass da was in der Luft liegt. Von der Nachfrage fühlt er sich bestätigt.