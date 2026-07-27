Einfach weggefahren: Unfall in München – Verursacher flüchtet per Tram

Die vier Insassen im entgegenkommenden Auto wurden bei dem Unfall den Angaben zufolge leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher und sein Beifahrer seien nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich leicht verletzt worden. Der Beifahrer wurde laut Polizei vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Polizei sucht den unbekannten Autofahrer und bittet Zeugen um Hinweise.