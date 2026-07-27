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Einfach weggefahren Unfall in München – Verursacher flüchtet per Tram

Sechs Menschen werden bei einem Zusammenstoß in München leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtet zunächst zu Fuß und fährt dann mit der Tram davon.

Einfach weggefahren: Unfall in München – Verursacher flüchtet per Tram
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Die Polizei sucht den Unfallverursacher. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa

München (dpa/lby) - Der Verursacher soll nach einem Unfall in München in eine Tram geflüchtet und einfach weggefahren sein. Sechs Menschen verletzten sich bei dem Zusammenstoß zweier Autos leicht, wie die Polizei mitteilte.

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Beim Linksabbiegen an einer Kreuzung übersah der unbekannte Unfallverursacher demnach ein entgegenkommendes Auto und die zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Unmittelbar danach habe sich der unbekannte Autofahrer zu Fuß vom Unfall entfernt und sei laut Polizei vermutlich in eine nahegelegene Tram gestiegen.

Die vier Insassen im entgegenkommenden Auto wurden bei dem Unfall den Angaben zufolge leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher und sein Beifahrer seien nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich leicht verletzt worden. Der Beifahrer wurde laut Polizei vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Polizei sucht den unbekannten Autofahrer und bittet Zeugen um Hinweise.