Manuel Zehnder, der nach einem langen Rechtsstreit zwischen ihm und seinem Stammverein, dem Handball-Bundesligisten HC Erlangen, nun einen Zwei-Jahres-Vertrag beim deutschen Meister SC Magdeburg unterschrieb, hat bewegende Worte an die Fans des ThSV Eisenach gerichtet. „Leider trennen sich unsere Wege auf eine Art, wie wir uns das nicht erhofft hatten. (…) Vielen Dank für diese Zeit bei euch und dass ihr mich in der ThSV-Familie aufgenommen habt! Der ThSV und ganz Eisenach wird immer einen großen Platz in meinem Herzen haben! Einfach nur Danke und bis bald!“, schrieb Zehnder, der in der vergangenen Saison von den Erlangern an die Eisenacher ausgeliehen war, mit ihnen den Klassenerhalt schaffte und zum Torschützenkönig der Liga avancierte.