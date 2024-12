Kroos: "Öffentlichkeit nie gesucht"

Kroos sagte, es war für ihn "ein sehr, sehr volles, besonderes Jahr", in dem er permanent im Fokus und in der Öffentlichkeit stand. "Wer mich in meinen Grundeinstellungen kennt, der weiß, dass das eigentlich so nie gesucht ist von mir." Wegen der Erfolge und seiner oft deutlichen Aussagen zu diversen Themen sei das natürlich nicht zu vermeiden, räumte er ein.