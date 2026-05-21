Der Umzug ist ihm schwergefallen. Und noch heute, nach einem Jahr in Suhl, denkt Otto Müller oft an seinen Heimatlandkreis. 101 Jahre hat er in seinem Elternhaus in Haselbach, einem Ortsteil der Stadt Sonneberg, gelebt. „Es war ein schönes Haus. Es gab immer was zu tun“, erzählt er. Als im vergangenen Herbst seine Lebenspartnerin starb, entschied die Familie, Otto Müller nach Suhl zu holen. Hier hat er nun am Donnerstag seinen 102. Geburtstag gefeiert. Ein seltenes Jubiläum, zu dem auch Suhls Bürgermeister Jan Turczynski gratuliert. „Er ist nicht der älteste Suhler, aber einer der ältesten“, sagt er.