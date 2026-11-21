Das KI-Unternehmen Anthropic ist gerade erst an die Börse gegangen und hat dabei eine Rekordsumme erlöst. Alpöge schreibt in seinem Statement, dass seine Veröffentlichung einen Tag nach dem Börsengang "ein wirklich ungünstiger Zeitpunkt" gewesen sei. Er sei erst am Sonntag vor dem Börsengang fertig geworden - damit legt er nahe, dass er noch ein paar Tage gewartet hat, um die Bewertung des Unternehmens nicht zu beeinflussen.

Auch ein Mensch will die Hypothese gelöst haben

Als wäre die Aufregung in der Mathe-Welt nicht schon groß genug, behaupten nun auch noch zwei weitere Mathematiker, einen rein auf menschlicher Denkarbeit beruhenden Lösungsentwurf für die Riemannsche Vermutung gefunden zu haben, wie das Journal "Science" unter Berufung auf einen Blog-Eintrag berichtet. Alessandro Masullo, ein unabhängiger Mathematiker aus Rom, hat demnach fast zwölf Jahre daran gearbeitet und den Beweis aus Angst vor einer Vorabveröffentlichung unter Verschluss gehalten.

Dem Bericht zufolge gab er seinen Entwurf Brian Conrad von der Stanford University, der den Beweis seit Monaten prüfte. Der Plan war, ein weiteres Jahr damit zu verbringen, verbleibende Fehler in dem 940-seitigen Manuskript zu beheben und es zur Begutachtung an Experten weiterzuleiten. Doch die KI-Veröffentlichung bewegte die beiden, das Manuskript herauszugeben. Ob dieses Manuskript der Überprüfung standhält, ist laut dem Artikel noch offen.