Die Zeit der traditionellen Gemeindebibliotheken ist in vielen Dörfern längst vorbei. Man mag das bedauern oder nicht. Doch es gibt inzwischen eine neue Variante – die sogenannten Bücherzellen. Ein Ort, wo sich jeder – unabhängig von geregelten Öffnungszeiten – Bücher nach Belieben ausleihen kann. Es ist Vertrauenssache, diese Bücher pfleglich zu behandeln und nach dem Lesen wieder dorthin zu bringen, damit sie der nächste Interessent lesen kann. Auch eigene Bücher, die man zur Genüge kennt, kann man dort hingeben und somit den Bestand erweitern.