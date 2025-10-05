Am Wochenende war es dann endlich soweit: Alina Nasin spielt für den VfB Suhl. die 20-Jährige, die vom Volleyball-Bundesligisten kurzfristig vom bisherigen Konkurrenten SC Potsdam verpflichtet worden war, hatte während der finalen Testspiele des VfB gegen Olymp Prag bereits ihre ersten Einsätze für ihr neues Team. Der SC Potsdam hatte sich wegen gravierender Finanzprobleme aus dem Bundesliga-Geschehen zurückziehen müssen.