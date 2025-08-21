Der Frieden auf der Welt und der respektvolle Umgang miteinander liegen Kristina Jakobs sehr am Herzen. Deshalb bleibt dieses Thema auch bei ihrem Unterricht nicht außen vor. An der Musikschule des Landkreises Sonneberg lehrt die sympathische Neustädterin Mädchen und Jungen das Gitarrenspiel. Doch nicht nur das. Jakobs, die selbst wiederholt mit eigenen Liedern erfolgreich am 2009 initiierten Friedenssong-Wettbewerb teilgenommen hat, inspiriert auch ihre Schüler, auf diese Art und Weise ihre Meinung kundzutun. Bereits im Jahr 2019 hatte sie mit den Musikschülerinnen Jenny Bätz, Johanna Priller, Julia Bambl und Angelina Lenk ein Lied mit dem Titel „Frieden für die Kinder dieser Welt“ einstudiert. Als Gruppe „Heiwa“ schafften es die vier damit beim damaligen Wettbewerb in Bonn aufs Siegertreppchen.