Seit sechs Wochen wird am Landgericht Meiningen gegen eine Frau und drei Männer verhandelt. Angeklagt sind sie – in unterschiedlichem Ausmaß – wegen schweren Raubs, schwerer räuberischer Erpressung, Verstößen gegen das Waffengesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Sie sollen verantwortlich für mehrere Überfälle im vergangenen Sommer sein – auf Spielotheken in Dermbach, Merkers, Bad Kissingen und auf eine Tankstelle in Ruhla. Wegen weiterer Überfälle soll es Ermittlungen in Hessen geben. Erbeutet haben sollen sie insgesamt weniger als 10 000 Euro, verteidigt werden sie von insgesamt sechs Anwälten.