Das Jahr 2025 hat Schmalkalden-Meiningens Städten und Gemeinden wie den vielen kommunalen Verwandten Veränderungen bei einer wichtigen Finanzierungsquelle gebracht, die bundesweit fast 16 Milliarden, thüringenweit 240 Millionen und kreisweit 14,5 Millionen Euro Einnahmen im Jahr bringt. Deutschland gilt zwar als reformscheu – aber bei der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke, um die geht es, hatte sich der Staatsapparat doch in Bewegung gesetzt. Fachleute hatten die teils uralten Einheitswerte aktualisiert, mit dem Update eine neue Basis geschaffen.