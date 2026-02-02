Eine Tausendstel: Die knappste aller Entscheidungen

Eine Hundertstelentscheidung war das Einsitzer-Rennen der Frauen. Margita Sirsnina konnte ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen und wurde zum zweiten Mal in Folge Juniorenweltmeisterin. Nach dem ersten Durchgang lag die Lettin noch auf Rang drei, zauberte dann aber einen nahezu perfekten Lauf in die Bahn und konnte die vor ihr liegenden deutschen Fahrerinnen schließlich hinter sich lassen. Damit platzte der Titeltraum der jungen deutschen Weltcup-Starterin Anka Jänicke (WSV Königssee), die nur 13 Hundertstelsekunden Rückstand und im Ziel trotz ihrer JWM-Silbermedaille sichtbar enttäuscht war. Nach zwischenzeitlicher Führung reichte es für Antonia Pietschmann vom RC Ilmenau mit knapp sieben Hundertstelsekunden Rückstand auf die Siegerin am Ende noch zur Bronzemedaille. Auch Josephine Buse (SV Ilmtal Manebach) konnte mit Rang sechs auf sich aufmerksam machen.