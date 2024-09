Eine Seniorin geht online: „Dann habe ich angefangen zu chatten“

„Meine Familie hatte Bedenken, dass ich wegziehen würde. Das wollte ich natürlich nicht. Aber ich habe mich ausgetauscht, bin am Ball geblieben und habe tatsächlich vor einigen Jahren meinen Günther gefunden – über Friendscout. Er ist Holzbildhauer in der bayerischen Rhön und bis heute mein Partner. Wir skypen an den Tagen, an denen wir uns nicht sehen. An den Wochenenden besuchen wir uns und unterstützen uns gegenseitig. Wir haben wundervolle Reisen unternommen. Durch Günther habe ich noch einmal ein ganz anderes Leben kennengelernt und Länder bereist, die ich sonst nicht gesehen hätte. Für mich ist das digitale Zeitalter und alles, was es in mein Leben gebracht hat, ein Segen. Ich möchte nichts davon missen und bin dankbar, damals einfach nach vorne gedacht zu haben. Und es war kein Hexenwerk. Es bedurfte einfach etwas Mut, Neues zu wagen, und dieser Mut wurde vielfach belohnt. Bis heute. Immer wieder“, sagt Heidi Pfannschmidt, die zum Beispiel jederzeit mit ihrer Enkelin – sie ist gerade in Südamerika – Kontakt aufnehmen und so ganz nah an den Abenteuern ihrer Enkel dran sein kann – dank Internet und neuer digitaler Kommunikationsmöglichkeiten.