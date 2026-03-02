Große Einigkeit auf der einen Seite, höchst unterschiedliche Sicht auf der anderen Seite: Der Kreistag Schmalkalden-Meiningen gab bei 7 Enthaltungen, 30 Ja- und 7 Nein-Stimmen deutlich grünes Licht für die Bildung der Thüringer Gemeinschaftsschule Am Ruppberg in Zella-Mehlis. Andererseits gingen die Meinungen über die anstehende Sanierung der TGS Am Dolmar in Schwarza weit auseinander. Das Bildungsministerium hatte angesichts künftig offenbar nicht ausreichender Schülerzahlen empfohlen, für deren Sanierung keine Fördermittel bereitzustellen. Damit wäre der Um- und Ausbau in Gefahr. Schließlich wird der Landkreis die knapp zehn Millionen Euro teure Sanierung, so die Annahme, nicht aus eigener Kraft stemmen wollen. Doch es kam anders.