Die Spielgruppe Rhöner Pétanque, bekannt durch den Rhöner Bouletreff, ist am 1. September mit zwölf Personen zur Abteilung Pétanque der SG Fortuna Bettenhausen geworden. Zum Gründungstreffen auf der Kegelbahn in Bettenhausen wurde über die zukünftigen Veranstaltungen und sportlichen Aktivitäten der neuen Abteilung gesprochen. Zu den Vereinsmitgliedern, vertreten durch den Vereinsvorsitzenden Andreas Sawade, seinen Stellvertreter Herbert Schadt, den Schatzmeister Werner Hinkelmann, den Abteilungsleiter Kegeln Enrico Petter und den durch den Vorstand eingesetzten kommissarischen Abteilungsleiter Pétanque, Moritz Debit, gesellten sich Jens und Frank Hoffmann von einem regionalen Sponsor, André Schedler als Vereinsberater vom Kreissportbund Schmalkalden-Meiningen und Rhönblick-Bürgermeister Christoph Friedrich. Die Gäste sicherten ihre Unterstützung zu und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Abteilung.