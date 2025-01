Die Frau fuhr gegen 13.30 Uhr als Gast in einem Linienbus mit, als es im Kreuzungsbereich Rathenaustraße/ Karlstraße zum Zusammenstoß zwischen dem Bus und einem Auto kam. Ein 27-Jähriger war mit seinem VW in die Kreuzung eingefahren und wollte Richtung Bernhardstraße fahren. „Mutmaßlich missachtete er den bevorrechtigten Bus und stieß mit diesem zusammen, sodass die Frau durch den Aufprall stürzte und leichtverletzt wurde“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die 62-Jährige kam ins Krankenhaus, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.