Eine ganz besondere Forscherin "Schimpansen-Mama" Jane Goodall ist tot

Als sie erkennt, dass Schimpansen-Populationen überall schrumpfen und ihren Lebensraum zunehmend verlieren, wendet sich Goodall dem Arten- und Umweltschutz zu. "Wir müssen Wälder erhalten, die Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden stoppen", sagt sie der Deutschen Presse-Agentur einmal im Interview. Mit dem Jane Goodall Institute baut sie ein weltweites Netz auf, mit dem sie für ein Umdenken wirbt. Mit Schülern startete sie in Tansania die Aktion "Roots & Shoots" (Wurzeln und Sprösslinge). Heute existieren Gruppen in zahlreichen Ländern, die sich mit Projekten für eine bessere Welt engagieren.

Auch im hohen Alter reist sie unermüdlich um die Welt, um Menschen mit Vorträgen und Begegnungen wachzurütteln. Als sie stirbt, ist sie gerade auf einer Vortragsreise im US-Bundesstaat Kalifornien unterwegs.