Die 15. Sitzung des Föritztaler Gemeinderats stand ganz im Zeichen einer richtungsweisenden Entscheidung: dem Beitritt der Gemeinde zur Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Frankenwaldregion. Dabei handelt es sich um einen interkommunalen Zusammenschluss, der bislang ausschließlich aus bayerischen Kommunen besteht. Mit dabei wären bei der Neugründung Kronach, Küps, Pressig, Stockheim, Weißenbrunn und Wilhelmsthal. Ziel der ILE ist es, regionale Entwicklungsprojekte gemeinsam zu planen, Fördermittel effizienter zu nutzen und die strukturelle Entwicklung des ländlichen Raums langfristig zu stärken.