Ohne ausländische Arbeitskräfte würde die Wirtschaft in Deutschland zusammenbrechen. Das ist Fakt. Daran ändern auch rechtsradikale Parolen oder die hohe Quote an AfD-Wählern in Thüringen nichts. Das grüne Herz Deutschlands wird somit wohl eher in ein blaues Licht gerückt. Ein Hotspot für Asyl und Migration: Suhl. Genauer gesagt der Suhler Friedberg mit seiner Erstaufnahme-Einrichtung. Daran scheiden sich die Geister. Erfüllt diese Einrichtung ihre soziale Aufgabe oder ist sie nur eine Belastung für die Stadt?