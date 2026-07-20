Ohne ausländische Arbeitskräfte würde die Wirtschaft in Deutschland zusammenbrechen. Das ist Fakt. Daran ändern auch rechtsradikale Parolen oder die hohe Quote an AfD-Wählern in Thüringen nichts. Das grüne Herz Deutschlands wird somit wohl eher in ein blaues Licht gerückt. Ein Hotspot für Asyl und Migration: Suhl. Genauer gesagt der Suhler Friedberg mit seiner Erstaufnahme-Einrichtung. Daran scheiden sich die Geister. Erfüllt diese Einrichtung ihre soziale Aufgabe oder ist sie nur eine Belastung für die Stadt?
Eine Frage der Integration Wer bleibt, darf arbeiten
Mahalia Singh 20.07.2026 - 18:00 Uhr