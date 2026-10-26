Kinderlachen ist zu hören aus der Tagesstätte im Ortsteil Sülzfeld. Die Kleinen werden künftig einmal lernen, dass ihr Dorf zur Stadt Meiningen gehört. Doch das war nicht immer so. Erst zum Jahresanfang 2024 wurde der Ort Teil der benachbarten Kreisstadt. In der Zeit davor hatten die Einwohner lange debattiert, ob Sülzfeld den Weg nach Meiningen gehen soll. Zwei Drittel der berechtigten Bürger gaben ihre Stimme ab. Etwa 40 Prozent von ihnen war bei der Befragung gegen den Schritt in die Stadt, wollte lieber zur Gemeinde Rhönblick. Doch die Mehrheit von 60 Prozent votierte für Meiningen. Am 1.1.2024 wurde Sülzfeld ein Ortsteil der Kreisstadt.