Warum die Gehlberger ihre alte Tradition der Kofferträger wiederbelebt, nachts ihre Museenlandschaft geöffnet oder ab sofort auch eine Frühschicht-Wurst haben, das hat nur einen Grund. Und der heißt „Hol dir deine Show!“ Den ganzen vergangen Samstag lang stand der Suhler Ortsteil quasi Kopf. Denn den Gehlbergern ist es gelungen, den Zuschlag für das noch recht junge MDR-Format, das es seit Juni 2025 gibt, zu erhalten. Ein rund 60-köpfiges Team sorgte im Ort dafür, dass am Nachmittag live „MDR um Vier – der starke Osten“ sowie am Abend dann die Show für und mit den Gehlbergern erfolgreich über die Bühne gehen konnte.