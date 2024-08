Ilse Breitung sitzt in ihrem Zimmer an einem kleinen Tisch, das Fenster lässt viel Licht herein. Sie zeigt auf die liebevoll angeordneten Andenken im Schrank. Es sind berühmte Wahrzeichen in Miniatur. Der Eiffelturm von Paris. Das Riesenrad aus Wien. Der Big Ben und die Tower Bridge von London. Die Eule aus Athen. Der Troll aus Norwegen. Es sind allesamt Mitbringsel von ihren Reisen. Fast jedes europäische Land habe sie seit den 1990er Jahren besucht, erzählt die 83-Jährige. Sie sei froh, dass sie all die Reisen unternommen habe und denke sehr gerne an das Erlebte, gerade jetzt, wo sie nicht mehr reisen könne. Die Beine spielten ihr seit einigen Jahren immer mal wieder Streiche. Sie sei oft gestürzt, als Folge bekommt sie ihren rechten Arm nicht mehr in die Höhe. Nun müsse eben notgedrungen der linke Arm mehr ran, sagt sie lachend.