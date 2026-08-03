Wenn in Rottmar Kerwa gefeiert wird, geht es nicht um Größe, sondern um Gemeinschaft. So war es auch am vergangenen Samstag, als die traditionelle Ostkerwa auf dem Feuerwehrparkplatz zahlreiche Besucher anlockte. Organisiert wurde das gemütliche Fest von der aktiven Feuerwehr Rottmar-Gefell und dem Feuerwehrverein Rottmar. Leckeres Essen, kühle Getränke und gute Gespräche standen im Mittelpunkt. Auf dem Rost brutzelten Schaschlik, Bratwürste und Brätel, während Kartoffeldetsch mit Apfelbrei, ganz nach Omas Rezept, für besondere Begeisterung sorgte. „Bei uns geht es familiär und gemütlich zu. Die Menschen sollen sich treffen, miteinander ins Gespräch kommen und einfach ein paar schöne Stunden verbringen“, sagte der 1. Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Marcus Scheler, „Chef“, wie ihn seine Kameraden nennen.