„Oh, wie schön es hier doch ist. Das hätten wir gar nicht vermutet.“ Solche oder ähnliche Sätze hört Tina Gastinger, die Geschäftsführerin vom Hotel und Restaurant Gastinger in Schmiedefeld, oft. Sie zeugen davon, dass die Philosophie des Hauses, die Regionalität, Naturnähe, Kreativität und Können in immer wieder überraschender Form verbindet, ankommt. Andererseits verwundern sie solche Äußerungen bei all der Freude darüber aber auch, dass die Gäste sehr zu schätzen wissen, was das Gastinger-Team an Annehmlichkeiten im besonderen Ambiente sowie die Region zu bieten haben. „Mich erstaunt, dass noch immer vielen Gästen nicht bewusst ist, was unsere Region ausmacht. Und irgendwie ist es wohl auch immer noch so, dass wir uns hinter unseren sehr guten Produkten, unserem erfolgreichen Miteinander und hinter unserem Können verstecken“, sagt sie weiter. Andernorts würde ein Elefant daraus gemacht, wenn in der Küche etwas selbst gemacht ist. Hier ist es generell oberstes Gebot – bis hin zum Pflaumenmus, das auf dem Frühstückstisch steht. Braten garen Langzeit bei niedriger Energie, um Saftigkeit und Geschmack zu erhalten. Klöße werden von Hand gerührt, Soßen selbst gezogen, Lachs wird selbst gebeizt und die Speisekarte im Einklang mit der Saison erarbeitet. Im Frühjahr stehen darauf Gerichte mit Wildkräutern, die Tina Gastingers Papa Rainer Gastinger persönlich sammelt. „Er weiß genau, wann es wo Zeit für Wiesenkerbel, Brunnenkresse, Schafgarbe und Co. ist.“ Jetzt im Herbst sind Gastingers als Biosphärenreservats-Partner wieder Teil der regionalen Genusswochen „Außergewöhnlich Wild“, wo Gutes von hier zu genießen und zu erleben ist, was von je her ihre Überzeugung ist. Von Stefania und Rainer Gastinger, den 75-jährigen Eltern, werden Wild aus Allzunah, Kartoffeln und Gemüse aus Erfurt, Fisch aus Trostadt, Mehl für das Brot aus Neudietendorf sowie Kräuter und essbare Blüten aus dem eigenen Garten mit viel Leidenschaft verarbeitet. Serviert wird auf von Tina Gastinger getöpfertem Geschirr, was die Verbundenheit zum Natürlichen auf exklusive Weise unterstreicht.