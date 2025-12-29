In der vergangenen Woche ist es in Zella-Mehlis zu zwei Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 18. Dezember 2025 bis Sonntagvormittag gewaltsam Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Gartensiedlung „Regenberg“. Nach Angaben der Polizei brachen die Täter die Gartenhütte auf, durchwühlten diese und entwendeten unter anderem Werkzeug sowie einen Verstärker. Der Beuteschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 600 Euro, der entstandene Sachschaden auf etwa 200 Euro.