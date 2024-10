Einbruch und Diebstahl in Vacha und Wasungen: Duo ziemlich aktiv bei Bruch und Klau

Doch die Geschichte des kleptomanischen Duos ist noch nicht zu Ende: Am Abend des 18. Oktober meldete ein aufmerksamer Bürger einen Einbruch in eine Arztpraxis in Wasungen. Polizeibeamte umstellten das Haus und trafen in diesem die den Kollegen bereits bekannte 33-Jährige an. Sie war in das Haus eingebrochen und wurde auf frischer Tat dabei ertappt, wie sie diverse Medikamente und anderes aus der Arztpraxis stehlen wollte.