Schwaig bei Nürnberg (dpa/lby) - Einbrecher haben aus einem Haus in Schwaig bei Nürnberg Schmuck und Wertgegenstände im Wert von rund 300.000 Euro geklaut. Die Täter seien in der vergangenen Woche über ein Fenster im Obergeschoss in das Haus gekommen, teilte die Polizei mit. Der genaue Zeitpunkt des Einbruchs stehe nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und bittet nun um Zeugenhinweise.