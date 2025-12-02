Raisting (dpa/lby) - Unbekannte Täter haben aus einem Wohnhaus in Raisting (Landkreis Weilheim-Schongau) einen rund 300 Kilogramm schweren Tresor entwendet - und das während die Bewohner, ein Ehepaar, offenbar tief und fest schliefen. Die beiden hätten die Tat erst am nächsten Morgen bemerkt, teilte die Polizei mit. Dabei müssten der oder die Täter den rund 120 Zentimeter hohen Wertschrank mit einer Sackkarre oder einem anderen Hilfsmittel aus dem Haus bis zu einem Fahrzeug transportiert haben, hieß es in der Mitteilung. In dem Tresor befanden sich demnach Uhren, Schmuckstücke und wertvolle Münzen. Dir Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen.