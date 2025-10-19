 
Einbruch in Umspannwerk Buntmetalldiebe stehlen Kabel im Wert von 50.000 Euro

Kriminelle haben auf dem Gelände eines Umspannwerks im Landkreis Lichtenfels große Beute gemacht. Dabei richteten sie zudem erheblichen Sachschaden an.

 
Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls von Buntmetall. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Redwitz an der Rodach (dpa/lby) - Einen Schaden in sechsstelliger Höhe haben Buntmetalldiebe im Landkreis Lichtenfels verursacht. Die bislang unbekannten Täter sollen Kabel im Wert von etwa 50.000 Euro von einem Umspannwerk gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Beim Eindringen auf das Gelände hätten sie erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Höhe dieses Schadens wird auf weitere 50.000 Euro geschätzt.

Zwischen Donnerstag und Freitag gelangten die Täter demnach auf das umzäunte Gelände in Redwitz an der Rodach. Sie hätten Buntmetalle aus den Leitungen herausgeholt, sagte ein Polizeisprecher. Dabei seien auch Leitungen zerstört worden. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.