Einbruch in Umspannwerk: Buntmetalldiebe stehlen Kabel im Wert von 50.000 Euro

Redwitz an der Rodach (dpa/lby) - Einen Schaden in sechsstelliger Höhe haben Buntmetalldiebe im Landkreis Lichtenfels verursacht. Die bislang unbekannten Täter sollen Kabel im Wert von etwa 50.000 Euro von einem Umspannwerk gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Beim Eindringen auf das Gelände hätten sie erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Höhe dieses Schadens wird auf weitere 50.000 Euro geschätzt.